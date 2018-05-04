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Ситуация на Донбассе остается сложной: Потери оккупантов - 5 человек

В течение прошлых суток и этой ночью российско-оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В течение прошлых суток и этой ночи ситуация на востоке Украины оставалась сложной: боевые действия продолжались преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях.

Поэтому, в течение 3 мая и ночью 4 мая российско-оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Они использовали запрещенное оружие вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка.

"В результате ведения активной обороны, наши подразделения нанесли оккупантам потерям. По данным разведки - 2 убитых и 3 раненых. Во время боевых действий за прошедшие сутки по состоянию на 7:00 утра 04.05.2018 года украинские военнослужащие потерь не понесли", - подытожили в штабе.

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