Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV.
"5 мая на западе начнется ослабление жары, 6 мая это ослабление доберется до северных и центральных областей, но на юге и востоке будет оставаться высокая температура воздуха. Завтра в большинстве областей еще будет жаркая погода +26...+32°C, лишь в западных областях - отдельные локальные кратковременные дожди и ослабление жары до +23...+27°C. Вместе с ослаблением жары по Украине прокатятся кратковременные дожди с грозами", - рассказала госпожа Диденко.
В Киеве 4 мая еще будет жара, 5 мая температура будет достигать +30°C. В воскресенье, 6 мая, ожидается около +23, вероятны дожди.
"При такой синоптической ситуации дожди, фактически летние, могут выпадать в разных местах, расположенных недалеко друг от друга. Кратковременные дожди будут сопровождаться грозами", - отметила метеоролог.
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