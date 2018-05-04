Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди

4 мая, 2018, 10:30

В субботу, 5 мая, в западных областях пройдут локальные кратковременные дожди, а 6 мая вместе с ослаблением жары кратковременные дожди с грозами пройдут по остальной территории Украины

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV.

"5 мая на западе начнется ослабление жары, 6 мая это ослабление доберется до северных и центральных областей, но на юге и востоке будет оставаться высокая температура воздуха. Завтра в большинстве областей еще будет жаркая погода +26...+32°C, лишь в западных областях - отдельные локальные кратковременные дожди и ослабление жары до +23...+27°C. Вместе с ослаблением жары по Украине прокатятся кратковременные дожди с грозами", - рассказала госпожа Диденко.

В Киеве 4 мая еще будет жара, 5 мая температура будет достигать +30°C. В воскресенье, 6 мая, ожидается около +23, вероятны дожди.

"При такой синоптической ситуации дожди, фактически летние, могут выпадать в разных местах, расположенных недалеко друг от друга. Кратковременные дожди будут сопровождаться грозами", - отметила метеоролог.