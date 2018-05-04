Судьи Майдана, непроверенные состояния, лживые декларации: каких судей обнаружили в списке кандидатов на бессрочное назначение
Об этом рассказал член Общественного Совета Добропорядочности Роман Маселко, передает пресс-служба Реанимационного пакета реформ в Facebook.
7 мая должно состояться заседание Высшей квалификационной комиссии судей, где будет рекомендовано к назначению бессрочно 96 судей. Все эти судьи прошли собеседования, которые начались 23 марта, и ВККС признала их компетентными и добродетельными.
Однако среди судей, рекомендуемых к назначению, есть те, кто получил отрицательные заключения Общественного Совета Добропорядочности.
В частности, Маселко называет пятерых судей с запачканной репутацией.
- Инна Белоконна, экс-жена Андрея Портнова, которая имеет 3 огромные квартиры, дом под Киевом и элитную машину, которая зарегистрирована, вероятно, на какую-то ее знакомую.
- Это судья Майдана Наталья Марфина с Днепровского суда, которую прямо посреди заседания вызвал другой судья, и после разговора она резко изменила свою позицию по делу. И это не единственное замечание по ней.
- Другой судья Майдана - Анзор Саадулаев, который лишал активистов водительских прав за поездку в Межигорье.
- Виктория Кицюк, которая год назад попала в скандал с полицией.
- Олеся Артоуз, которая в декларациях некорректно указала родственные связи, "забыв" указать родственника с коррупционным прошлым".
"Мы предупреждали, что это тестирование - фейк и очковтирательство. Уволили только одного Санина. Может, еще уволят кого-то одиозного. В итоге отсеют 1-3% и скажут, что это успешная судебная реформа. Но должно быть полное обновление и перезагрузка системы. Поэтому 7 мая ожидаем подтверждения негативных прогнозов, которые давала ГРД, исходя из процесса оценивания", - заключает Маселко.
- В марте Общественный совет добропорядочности заявил о прекращении участия в отборе судей.
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