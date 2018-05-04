Судьи Майдана, непроверенные состояния, лживые декларации: каких судей обнаружили в списке кандидатов на бессрочное назначение

4 мая, 2018, 20:21

7 мая Высшая квалификационная комиссия судей будет рекомендовать назначить бессрочно 96 судей, однако некоторые из них получили отрицательные заключения Общественного Совета Добропорядочности

Об этом рассказал член Общественного Совета Добропорядочности Роман Маселко, передает пресс-служба Реанимационного пакета реформ в Facebook.

7 мая должно состояться заседание Высшей квалификационной комиссии судей, где будет рекомендовано к назначению бессрочно 96 судей. Все эти судьи прошли собеседования, которые начались 23 марта, и ВККС признала их компетентными и добродетельными.

Однако среди судей, рекомендуемых к назначению, есть те, кто получил отрицательные заключения Общественного Совета Добропорядочности.

В частности, Маселко называет пятерых судей с запачканной репутацией.

Инна Белоконна, экс-жена Андрея Портнова, которая имеет 3 огромные квартиры, дом под Киевом и элитную машину, которая зарегистрирована, вероятно, на какую-то ее знакомую.

Это судья Майдана Наталья Марфина с Днепровского суда, которую прямо посреди заседания вызвал другой судья, и после разговора она резко изменила свою позицию по делу. И это не единственное замечание по ней.

Другой судья Майдана - Анзор Саадулаев, который лишал активистов водительских прав за поездку в Межигорье.

Виктория Кицюк, которая год назад попала в скандал с полицией.

Олеся Артоуз, которая в декларациях некорректно указала родственные связи, "забыв" указать родственника с коррупционным прошлым".

"Мы предупреждали, что это тестирование - фейк и очковтирательство. Уволили только одного Санина. Может, еще уволят кого-то одиозного. В итоге отсеют 1-3% и скажут, что это успешная судебная реформа. Но должно быть полное обновление и перезагрузка системы. Поэтому 7 мая ожидаем подтверждения негативных прогнозов, которые давала ГРД, исходя из процесса оценивания", - заключает Маселко.