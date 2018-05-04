Стрельба в Никопольском горсовете: полиция открыла два уголовных производства
4 мая, 2018, 14:10
Нацполиция Днепропетровской области возбудила сразу два уголовных производства по факту драки и стрельбы во время сессии городского совета города Никополь
Об этом сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации ГУ Нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова по телефону в эфире Еспресо.TV.
Уголовные производства открыты по ст. 293 Уголовного кодекса Украины “Групповое нарушение общественного порядка”, что предусматривает до 6 месяцев лишения свободы, и ч. 4 ст. 296 “Хулиганство”, что грозит сроком от трех до семи лет.
По словам Ольги Кузнецовой, стрельба велась из травматического оружия.
На месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы. Обстоятельства пока выясняются. Полиция сообщает, что пока еще никого не задержали.
- Напомним, 4 мая, во время внеочередной сессии Никопольского городского совета произошла драка, в результате которой один из депутатов устроил стрельбу.
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