Стрельба в Никопольском горсовете: полиция открыла два уголовных производства

4 мая, 2018, 14:10

Нацполиция Днепропетровской области возбудила сразу два уголовных производства по факту драки и стрельбы во время сессии городского совета города Никополь

Об этом сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации ГУ Нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова по телефону в эфире Еспресо.TV.

Уголовные производства открыты по ст. 293 Уголовного кодекса Украины “Групповое нарушение общественного порядка”, что предусматривает до 6 месяцев лишения свободы, и ч. 4 ст. 296 “Хулиганство”, что грозит сроком от трех до семи лет.

По словам Ольги Кузнецовой, стрельба велась из травматического оружия.

На месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы. Обстоятельства пока выясняются. Полиция сообщает, что пока еще никого не задержали.