США и КНДР согласовали дату и место исторического саммита
4 мая, 2018, 19:37
Президент США Дональд Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Об этом Трамп заявил в пятницу, 4 мая.
"У нас есть дата, у нас есть место", - цитирует Трампа Bloomberg.
Однако, деталей Трамп не стал уточнять.
По данным телеканала CNN, лидер КНДР и президент США проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.
Журналисты сообщают, что лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.
27 апреля состоялась историческая встреча лидеров двух Корей в приграничной деревне Пханмунджом.
- После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве