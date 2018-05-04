Солист Львовской оперы, которого обвиняли в сепаратизме, склонял детей к сексуальным контактам
Информацию подтверждает прокуратура Львова, передает Enigma.
Источник прокуратуры сообщает, что танцор оставлял воспитанницу балетной школы после занятий и заставлял ее заниматься с ним сексом. Девочка призналась родителям об этом только после того, как разразился сепаратистский скандал с участием Санжаревского и в СМИ заговорили о педофилии.
Несколько лет назад именно из-за сексуального влечения к детям известного танцора выгнали с предыдущего места работы. Но Санжаревский не растерялся и создал собственную балетную школу. Вскоре она стала одной из самых престижных во Львове.
Когда в 2014 году начался конфликт с Россией, Санжаревский поддержал агрессора. Быстро создал антиукраинские каналы распространения информации, сформировал команду сепаратистов и начал собирать деньги на помощь боевикам батальона «Восток». Из предоставленных «Миротворцем» материалов стало известно, что боевики также просили Санжаревского передавать разведывательную информацию. Мужчина начал использовать для этого 13-летнюю девушку, брат которой служил в зоне АТО. Из переписки можно сделать выводы, что балерун имел половые контакты с несовершеннолетней, а также удовлетворял свои сексуальные потребности неестественным способом. Однако в настоящее время доподлинно неизвестно, или именно этот случай фигурирует в уголовном производстве по педофилии Санжаревского.
- В СМИ ранее сообщали, что бывший солист балета Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский оказался сотрудником российских спецслужб. Активисты сайта "Миротворец" включили Санжаревского в свою базу за антиукраинскую пропаганду. Его определили как пособника террористов, обвиняют также в сборе средств для боевиков "ДНР".
- 11 января Санжаревский отрицал свою причастность к сепаратистам
- В январе 2018 года СБУ провело обыски у Николая Санжаревского, а в феврале он был уволен из Львовской национальной оперы "по согласию сторон".
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