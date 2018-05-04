СБУ схватила известного хакера за контрабанду 5 кг кокаина
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.
СБУ разоблачила 38-летнего жителя столицы, который организовал контрабандный ввоз в Украину из Республики Панамы крупной партии кокаина.
Злоумышленника задержали возле Международного аэропорта Борисполь во время загрузки наркотиков в собственный автомобиль.
Хакер спрятал кокаин в стенках 18 коробок от роликовых коньков общим весом более 5,5 кг. Средняя стоимость такого количества кокаина на "черном рынке” составляет около 10 миллионов гривен.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, по статье "Контрабанда наркотического средства в особо крупных размерах”, наказание за которое составляет от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации следствия, задержанный был ранее судим на территории США к 8 годам лишения свободы за кибермошенничество и завладение денежными средствами на сумму около $15 млн, после чего его депортировали в Украину.
Читайте также
-
-
-
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве