Сборную Украины по биатлону будет тренировать россиянин, который употреблял допинг

4 мая, 2018, 10:49

Тренером женской сборной Украины по биатлону стал россиянин Андрей Прокунин, который отбывал дисквалификацию из-за допинга

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Предыдущим местом работы 40-летнего специалиста была сборная Южной Кореи, которую он тренировал с 2016 года и готовил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Помогать Прокунину будет Владимир Махлай - личный тренер белоруски Дарьи Блашко, которая приняла украинское гражданство. Также тренером сборной станет Валерий Лесников, который долгое время был личным тренером обладательницы Кубка мира по лыжным гонкам Валентина Шевченко, а в последнее время тренировал лыжную сборную Казахстана. Также с командой продолжит работу Григорий Шамрай.

"Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, который готов полностью отдаваться работе", - объяснил выбор Прокунина президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

В 2009 году Андрея Прокунина дисквалифицировали на два года за употребление допинга.

Россиянин заменил в сборной Украины словенца Уроша Велепеца, который уволился после провального выступления на Олимпиаде-2018, где украинки не завоевали ни одной награды.

Ранее о возможном завершении карьеры заявила лидер украинской сборной Юлия Джима.

Владимир Брынзак сообщил, что из команды уйдут еще две олимпийские чемпионки.

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