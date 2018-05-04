Сборную Украины по биатлону будет тренировать россиянин, который употреблял допинг
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Предыдущим местом работы 40-летнего специалиста была сборная Южной Кореи, которую он тренировал с 2016 года и готовил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Помогать Прокунину будет Владимир Махлай - личный тренер белоруски Дарьи Блашко, которая приняла украинское гражданство. Также тренером сборной станет Валерий Лесников, который долгое время был личным тренером обладательницы Кубка мира по лыжным гонкам Валентина Шевченко, а в последнее время тренировал лыжную сборную Казахстана. Также с командой продолжит работу Григорий Шамрай.
"Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, который готов полностью отдаваться работе", - объяснил выбор Прокунина президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
В 2009 году Андрея Прокунина дисквалифицировали на два года за употребление допинга.
Россиянин заменил в сборной Украины словенца Уроша Велепеца, который уволился после провального выступления на Олимпиаде-2018, где украинки не завоевали ни одной награды.
Ранее о возможном завершении карьеры заявила лидер украинской сборной Юлия Джима.
Владимир Брынзак сообщил, что из команды уйдут еще две олимпийские чемпионки.
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