Рубану продлили срок содержания под стражей
4 мая, 2018, 13:21
Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Соответствующее решение суд принял в пятницу, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Таким образом, суд признал обоснованными доводы стороны обвинения.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 22 марта Луценко рассказал, як Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
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