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Рубану продлили срок содержания под стражей


фото: bykvu
Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение суд принял в пятницу, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Таким образом, суд признал обоснованными доводы стороны обвинения.

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