Российские боевики ночью обстреляли Майорск. В полиции показали последствия
4 мая, 2018, 11:52
В ночь на 4 мая около полуночи российские наемники обстреляли поселок Майорск в Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В результате обстрелов зафиксировано повреждение 3 домов по улице Станция Майорская: в помещениях выбиты окна и крыша.
По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.
Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 3 мая российские наемники обстреляли поселок городского типа Зайцево Донецкой области, повредив дома и инфраструктуру.
- Ранее оккупанты выпустили 15 снарядов калибра 152 мм по населенному пункту Троицкое, где нет позиций украинской армии.
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