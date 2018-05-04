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Российские боевики ночью обстреляли Майорск. В полиции показали последствия

В ночь на 4 мая около полуночи российские наемники обстреляли поселок Майорск в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате обстрелов зафиксировано повреждение 3 домов по улице Станция Майорская: в помещениях выбиты окна и крыша.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.

Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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