Россия признала порты в Крыму закрытыми, - Омелян

4 мая, 2018, 08:42

Ярослава Тюпка

Страны Черноморского бассейна, в том числе и Россия, признали статус морских портов, расположенных на территории Крымского полуострова, закрытыми

Об этом сообщил в эфире 5 канала министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"После оккупации Крыма Россией, у нас была ситуация, что мы вынуждены были закрыть порты, расположенные в Крыму, чтобы не было злоупотреблений и случаев, которые мы не контролируем. Закрытость этих портов признали все государства черноморского региона, кроме России. В рамках регулярных заседаний стран Черноморского бассейна, которые состоялись в апреле этого года, меморандумом комитета в отношении портов в Черноморском регионе было принято решение признать статусы крымских портов такими, как закрытые. Туда запрещено заходить любым судам", – сказал Омелян

На этот раз решение о признании статуса морских портов поддержала и Россия.