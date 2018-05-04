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Россия признала порты в Крыму закрытыми, - Омелян

Страны Черноморского бассейна, в том числе и Россия, признали статус морских портов, расположенных на территории Крымского полуострова, закрытыми

Об этом сообщил в эфире 5 канала министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"После оккупации Крыма Россией, у нас была ситуация, что мы вынуждены были закрыть порты, расположенные в Крыму, чтобы не было злоупотреблений и случаев, которые мы не контролируем. Закрытость этих портов признали все государства черноморского региона, кроме России. В рамках регулярных заседаний стран Черноморского бассейна, которые состоялись в апреле этого года, меморандумом комитета в отношении портов в Черноморском регионе было принято решение признать статусы крымских портов такими, как закрытые. Туда запрещено заходить любым судам", – сказал Омелян

На этот раз решение о признании статуса морских портов поддержала и Россия.

 

 

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