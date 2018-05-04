"И мы сможем”: на въезде в Крым напомнили об освобождении полуострова от большевиков армией УНР

4 мая, 2018, 15:14

Волонтерская группа "Itchy trigger finger Ukrainians" напомнила путникам в и из Крыма о славной украинской истории

Об этом сообщил пользователь Facebook Антон Ходза.

Волонтеры разместили 20 бордов, посвященных освободительному походу полковника Петра Болбочана на Крым. Билборды разместили около админграницы с оккупированным Крымом.

"Как всегда, отдельная благодарность Херсонской городской администрации и мэру города, которые уже второй год подряд выделяют плоскости под наши проекты”, - говорится в сообщении.

В конце апреля 1918 войска УНР во главе с полковником Болбочаном форсировали Сиваш, взяли Перекоп, Джанкой, а затем и Симферополь. Следом шли немцы, которые не ожидали такой скорости украинской армии.

Отмечается, что тогда очень помогли крымские татары, которые подняли восстание и вступили в ряды армии, были прекрасными разведчиками и проводниками.