"И мы сможем”: на въезде в Крым напомнили об освобождении полуострова от большевиков армией УНР
Об этом сообщил пользователь Facebook Антон Ходза.
Волонтеры разместили 20 бордов, посвященных освободительному походу полковника Петра Болбочана на Крым. Билборды разместили около админграницы с оккупированным Крымом.
"Как всегда, отдельная благодарность Херсонской городской администрации и мэру города, которые уже второй год подряд выделяют плоскости под наши проекты”, - говорится в сообщении.
В конце апреля 1918 войска УНР во главе с полковником Болбочаном форсировали Сиваш, взяли Перекоп, Джанкой, а затем и Симферополь. Следом шли немцы, которые не ожидали такой скорости украинской армии.
Отмечается, что тогда очень помогли крымские татары, которые подняли восстание и вступили в ряды армии, были прекрасными разведчиками и проводниками.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве