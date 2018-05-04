"Шахтер" перехватил у "Барселоны" талантливого бразильца

4 мая, 2018, 12:43

"Шахтер" покупает бразильского форварда Маркиньоса Сиприано, которым интересовалась "Барселона"

О переходе в "Шахтер" заявил сам Маркіньос, сообщает Yahoo.Esportes.

"Я подписал с "Шахтером" предварительное соглашение. В Украину перееду после 15 сентября. Именно тогда закончится мой контракт с "Сан-Паулу", - сказал 19-летний бразилец.

Маркиньос также рассказал, что имел предложение от "Барселоны", и объяснил, почему предпочел "Шахтеру".

"Ко мне проявляли интерес многие клубы, однако до официальных предложений довели дело лишь "Шахтер" и "Барселона". Я сделал выбор в пользу долгосрочного проекта донецкого клуба. Они хорошо работают с молодыми бразильцами и я смогу играть в Лиге чемпионов", - сказал Маркиньос.