"Шахтер" перехватил у "Барселоны" талантливого бразильца
4 мая, 2018, 12:43
"Шахтер" покупает бразильского форварда Маркиньоса Сиприано, которым интересовалась "Барселона"
О переходе в "Шахтер" заявил сам Маркіньос, сообщает Yahoo.Esportes.
"Я подписал с "Шахтером" предварительное соглашение. В Украину перееду после 15 сентября. Именно тогда закончится мой контракт с "Сан-Паулу", - сказал 19-летний бразилец.
Маркиньос также рассказал, что имел предложение от "Барселоны", и объяснил, почему предпочел "Шахтеру".
"Ко мне проявляли интерес многие клубы, однако до официальных предложений довели дело лишь "Шахтер" и "Барселона". Я сделал выбор в пользу долгосрочного проекта донецкого клуба. Они хорошо работают с молодыми бразильцами и я смогу играть в Лиге чемпионов", - сказал Маркиньос.
- Маркиньос выступает на левом фланге атаки. За первую команду "Сан-Паулу" он сыграл лишь один матч и сейчас не тренируется с основой за отказ продлевать с клубом контракт.
- Вингер является игроком молодежной сборной Бразилии (U-20).
- В "Шахтере" Маркиньос может заменить своего соотечественника Бернарда, который также играет на левом фланге атаки и сейчас ищет себе новую команду.
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