"Динамо" потеряло очки в матче с "Мариуполем"

4 мая, 2018, 21:09

В матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем" — 1:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Голы забивали: Боярчук (15), Цыганков (55, пенальти).

Сейчас "Динамо" имеет на одну игру больше, чем "Шахтер". Дончане идут на первом месте, имея в своем активе 69 очков. Киевляне занимают второе место, имея 67 очков. На третьем месте идет полтавская "Ворскла", которая имеет 44 очка.

Отметим, что "Шахтер" на выходных сыграет с "Зарей" и за 2 тура до финиша чемпионата может увеличить отрыв от киевлян до 5 очков.



