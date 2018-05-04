"Динамо" потеряло очки в матче с "Мариуполем"
4 мая, 2018, 21:09
В матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем" — 1:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Голы забивали: Боярчук (15), Цыганков (55, пенальти).
Сейчас "Динамо" имеет на одну игру больше, чем "Шахтер". Дончане идут на первом месте, имея в своем активе 69 очков. Киевляне занимают второе место, имея 67 очков. На третьем месте идет полтавская "Ворскла", которая имеет 44 очка.
Отметим, что "Шахтер" на выходных сыграет с "Зарей" и за 2 тура до финиша чемпионата может увеличить отрыв от киевлян до 5 очков.
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