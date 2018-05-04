Писательница отложила написание книги о покере, потому что стала хорошо зарабатывать на игре

4 мая, 2018, 16:18

Писательнице Марии Конниковой пришлось отложить работу над книгой о покере из-за того, что она стала слишком хорошо зарабатывать на игре

Об этом пишет Deadspin.

Писательница родилась в СССР и эмигрировала в США с семьей, когда ей было четыре года.

Конникова автор двух бестселлеров по версии New York Times: "Думать, как Шерлок Холмс" и "Психология недоверия. Как не попадать на крючок мошенников".

В 2017 году она объявила о тематике следующей книги - покер. Для этого она решила начать играть в покер с нуля и написать книгу о своем опыте.

Наставником Конниковой стал Эрик Сайдел, профессиональный игрок в покер и член Зала славы покера. Писательница планировала в течение года погружаться в мир покера, а потом выпустить книгу об этом.

1 мая 2018 года Конникова сообщила, что выход книги переносится на 2019 год. Дело в том, что писательница серьезно увлеклась покером. В январе ей удалось выиграть 86 тысяч долларов в турнире PCA National. Затем она заняла второе место в Asia Pacific Poker Tour Macau и получила 57 тысяч долларов.

"Я полный аутсайдер в покере. Я пришла в это как человек, который не имел никакого опыта", - рассказала Конникова. По словам писательницы, Эрик Сайдел - лучший тренер в мире.

"Я очень много и упорно работала над своей игрой и этот успех означает, что мои усилия не были напрасны", - сообщила писательница после победы на PCA National.