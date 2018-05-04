Президент Европарламента выступил за создание единой армии ЕС

4 мая, 2018, 17:12

Президент Европарламента Антонио Таяни выступил за создание единой европейской армии

Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel, сообщает DW.

По мнению Таяни, ЕС должен делать больше для совместной обороны и безопасности.

"Нельзя иметь общую внешнюю политику без общей стратегии в сфере обороны", - считает президент Европарламента.

"Европа в долгосрочной перспективе нуждается в собственной армии. Для этого нужно время, это не произойдет уже завтра. Сегодня в ЕС 28 скоро будет 27 армий, все они делают более или менее одинаково", - отметил он.

По словам Таяни, усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активными и сильными на международной арене".

2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидированием научных исследований.