Президент Европарламента выступил за создание единой армии ЕС
Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel, сообщает DW.
По мнению Таяни, ЕС должен делать больше для совместной обороны и безопасности.
"Нельзя иметь общую внешнюю политику без общей стратегии в сфере обороны", - считает президент Европарламента.
"Европа в долгосрочной перспективе нуждается в собственной армии. Для этого нужно время, это не произойдет уже завтра. Сегодня в ЕС 28 скоро будет 27 армий, все они делают более или менее одинаково", - отметил он.
По словам Таяни, усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активными и сильными на международной арене".
2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидированием научных исследований.
- Напомним, Евросоюз планирует потратить около 20 млрд евро на оборону, чтобы уберечься от возможной российской угрозы.
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