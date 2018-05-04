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Пожар в Белой Церкви: Огонь вспыхнул на предприятии, а не на складах


фото: dsns.gov.ua
Спасатели Киевской области уточнили информацию о пожаре в складском помещении в городе Белая Церковь

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

В ведомстве отметили, что информация, которая была размещена в некоторых СМИ по поводу пожара на предприятии "Росава", которая якобы случилась сегодня, не соответствует действительности.

"Возгорание возникло в здании ЧП "Агроцентр", арендуемых ЧП ТЭО. По состоянию на 4 мая четверо человек находятся в лечебных заведениях города Белая Церковь", - подчеркнули в ГСЧС.

Отметим, до этого в СМИ начала распространяться информация о пожаре на улице Леваневского, в частности о том, что якобы горел шинный завод "Росава". В результате оказалось, что на самом деле горело арендованное помещение промышленной зоны, которое находится рядом с шинным заводом.

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