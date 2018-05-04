Пожар в Балаклее: открыто уголовное производство
Об этом сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает Укринформ.
"Возбуждено производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция", - подчеркнул Зубко.
Все по теме: Взрыв оружия в Балаклее
Справка
В марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, который повлек детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекты инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклее было выделено 100 млн гривень. Тогда министр обороны Степан Полторак сообщал, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.
В прошлом году основной версии причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее назывался теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл поджог арсенала прямым актом агрессии России.
- Напомним, 3 мая в городе Балаклея Харьковской области, опять стало слышно взрывы.
- По информации Генштаба ВСУ, во время обезвреживания снарядов, которые не разорвались во время чрезвычайного события 2017 года, возникло возгорание сухой травы и начался пожар.
- Впоследствии мэр города заявил об эвакуации некоторых домов и школ.
- Взрывы в Балаклее начались после наезда пожарного танка на взрывчатку, сообщил пресс-офицер Минобороны Дмитрий Горбунов.
- По состоянию на 7 утра 4 мая пожар был локализован, однако еще раздавались взрывы.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве