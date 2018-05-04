Пожар в Балаклее: открыто уголовное производство

4 мая, 2018, 10:32

По факту пожара на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает Укринформ.

"Возбуждено производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция", - подчеркнул Зубко.

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Справка

В марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, который повлек детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекты инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклее было выделено 100 млн гривень. Тогда министр обороны Степан Полторак сообщал, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.

В прошлом году основной версии причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее назывался теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл поджог арсенала прямым актом агрессии России.