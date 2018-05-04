Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 11 часов ночи 3 мая, пожарные расчеты ВСУ и спасателей завершили локализацию пожара на территории неразминированной технической площадки.
"На указанном участке наблюдаются одиночные взрывы. Угрозы хранилищам боеприпасов нет", - подчеркнули в министерстве.
Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что, по состоянию на 7 часов утра, ситуация в городе остается контролируемой.
Сейчас наблюдается тление четырех отдельных очагов, впрочем интенсивность взрывов снизилась.
"Подразделения ГСЧС осуществляют заправку водой четырех пожарных танков, которые осуществляют тушение в пределах технической территории. Авиацией ГСЧС проводится тушение отдельных очагов на территории арсенала", - подытожили в ведомстве.
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Справка
В марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, который повлек детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклее было выделено 100 млн гривень. Тогда министр обороны Степан Полторак сообщал, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.
В прошлом году основной версией причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее называли теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл поджог арсенала прямым актом агрессии России.
- Напомним, 3 мая в городе Балаклея Харьковской области, опять стало слышно взрывы.
- По информации Генштаба ВСУ, во время обезвреживания снарядов, которые не разорвались во время чрезвычайного события 2017 года, возникло возгорание сухой травы и начался пожар.
- Впоследствии мэр города заявил об эвакуации некоторых домов и школ.
- Взрывы в Балаклее начались после наезда пожарного танка на взрывчатку, сообщил пресс-офицер Минобороны Дмитрий Горбунов.
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