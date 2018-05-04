Появилось видео масштабного ДТП в Днепре
4 мая, 2018, 19:57
В сети появилось видео масштабного ДТП, которое произошло в Днепре с участием грузовика и еще 10 автомобилей
Видео обнародовано в социальной сети Facebook.
4 мая в Днепре произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры с трубами, в результате которого погиб один человек и еще трое получили телесные повреждения.
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