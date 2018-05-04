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Порошенко осудил проявления нетерпимости на акциях в Одессе и Львове

Власть будет решительно пресекать любые попытки посеять вражду в украинском обществе на национальной или любой другой почве

Об этом заявил президент Петр Порошенко, говорится в сообщении на официальной странице главы государства в Facebook.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", - говорится в сообщении.

Президент пообещал, что правоохранительные органы будут мгновенно реагировать на подобные противоправные действия.

"Украина - не место для дискриминации и нетерпимости по признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", - подчеркнул Порошенко.

  • Напомним, что 2 мая в Одессе на "Марше украинского порядка" руководитель местного отделения "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала "очистить страну от ж*дов". "Мы уверены в том, что приведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам! Не олигархии. Слава Украине!", - заявила она.
  • 3 мая министр внутренних дел Арсен Аваков осудил антисемитские заявления представительницы "Правого сектора" во время акций в Одессе и заявил, что полиция уже открыла дело за дискриминацию.
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