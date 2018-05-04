Основатель издания "Прогресс" Квятковский добавил к украинской Википедии более 25 тыс. правок
Об этом сообщил в Facebook гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероханич.
"Два дня назад, 2 мая, скончался журналист, редактор львовского издания "Збруч" Андрей Квятковский. Выяснилось, что с 2004 года он под ником Kvandr внес в украинскую Википедию свыше 25 тыс. правок, отредактировал более 15 тыс. страниц, основал 250 статей! Благодаря его очеркам Википедия только за апрель 2018 года получила +153 044 просмотров статей. За год это почти 2 млн просмотров! Со временем эти цифры будут расти. Это тот след, который каждый человек может оставить на Земле", - написал Пероханич.
Андрей Квятковский родился 23 февраля 1957 года во Львове. Окончил Львовский полиграфический институт (ныне - Львовская академия книгопечатания). Он является одним из основателей "Товариства Лева" и инициатором его первой массовой акции - восстановления могил на Лычаковском кладбище во Львове. Также Квятковский был одним из участников экологической инициативы по восстановлению Днестра с 1989 года и одним из основателей Унивской группы, созданной с целью разработки долгосрочной стратегии для Львова.
Квятковский писал для самиздата "Прогресс", в 1997 году возглавил ежедневную газету "Поступ", работал на телеканалах СТБ, 5 канал, 1+1 и ICTV.
Причиной смерти 61-летнего журналиста стал инсульт.
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