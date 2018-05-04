4 мая, 2018, 16:56

Об этом политик сообщил 4 мая в Ивано-Франковске, где стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство" ("CARPATHIAN SPACE")

Глава Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины Николай Княжицкий выступил с инициативой подготовить совместный учебник культур стран Центральной и Восточной Европы, который будет распространяться во всех школах региона, который в течение XX века прожил самые сложные в истории времена.

"В этом году исполняется 15 лет подписанию Карпатской Конвенции, подписанной в Киеве и объединенной с другими странами Карпат. Я убежден, что народы, которые были объединены в советской империи, очень мало знают друг друга. В этом и заключалась советская власть: ругать друг с другом.

Я предложил подготовить совместный учебник по истории культуры стран восточной и Центральной Европы. Если мы это сделаем, все дети будут знать не только украинскую литературу, но и музыку и литературу Венгрии, Польши, Грузии, Румынии. Так же и поляки, венгры и будут знать, что Украина - это не окраина империи, а богатый и культурный регион. И мы будем понимать друг друга гораздо больше. Это способ избежать конфликтов в будущем. Приятно, что Анатолий Матвиенко и его фонд, представители других фондов поддержали это ", - сказал Княжицкий.

По мнению главы Комитета по вопросам культуры и духовности, общий учебник стран Центральной и Восточной Европы мог бы готовиться художниками и исследователями из всех стран региона.

Николай Княжицкий также отметил, что министры образования и послы стран поддержали эту идею.