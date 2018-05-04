Ночью в Киеве насмерть разбился байкер
4 мая, 2018, 07:18
В Святошинском районе столицы на проспекте Победы в результате аварии погиб мотоциклист
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Инцидент произошел на выезде из Киева, напротив АС "Дачная". По неизвестным причинам байкер не справился с управлением, резко затормозил, положив мотоцикл на бок, а сам врезался в отбойник.
По словам водителя фуры, который ехал впереди в крайней левой полосе, он увидел в зеркало заднего вида искры, а через мгновение его обогнал мотоцикл без водителя.
Медики, прибывшие по вызову, пытались реанимировать байкера 1981 года, однако не удалось.
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