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Ночью в Киеве насмерть разбился байкер

В Святошинском районе столицы на проспекте Победы в результате аварии погиб мотоциклист

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел на выезде из Киева, напротив АС "Дачная". По неизвестным причинам байкер не справился с управлением, резко затормозил, положив мотоцикл на бок, а сам врезался в отбойник.

По словам водителя фуры, который ехал впереди в крайней левой полосе, он увидел в зеркало заднего вида искры, а через мгновение его обогнал мотоцикл без водителя.

Медики, прибывшие по вызову, пытались реанимировать байкера 1981 года, однако не удалось.

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