Несмотря на позицию Германии, битва против "Северного потока" не завершена. Объяснение вице-премьера
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".
Комментируя начало строительства газопровода в Германии, она отметила, что эти действия свидетельствуют о том, что "Газпром" чрезвычайно спешит потратить свои средства. Это вновь демонстрирует, что российский проект имеет далеко не экономическую подоплеку.
"Он даже спешит сделать это тогда, когда не получил разрешения от еще двух стран, решения которых также весомы, чтобы этот проект начался, речь идет о Дании и Швеции. Это одна часть проекта. Ну, а если им хочется заплатить свои средства, не имея окончательного решения и полагая, что это должно повлиять на реальное окончательное решение, то надеюсь, что они могут серьезно заблуждаться в этом вопросе", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, в этой ситуации есть скоординированные действия стран Балтии, Польши и Украины, а также работа с Европейскими парламентариями, которые формулируют свои позиции относительно третьего энергетического пакета, правила которых должны распространяться и на газопроводы, идущие по морскому дну.
"На самом деле, битва еще не закончена. И мы дальше будем продолжать эту борьбу против "Северного потока-2". Мы видим, что есть четкая позиция США", - подчеркнула вице-премьер.
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- В ноябре 2017 года Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря.
- 16 февраля 2018 года канцлер Ангела Меркель заявила, что считает строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2", Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- В конце марта Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- 12 апреля Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
- Во время визита в Киев в апреле Ангела Меркель подчеркнула в разговоре с Петром Порошенко о необходимости сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
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