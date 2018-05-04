Несмотря на позицию Германии, битва против "Северного потока" не завершена. Объяснение вице-премьера

4 мая, 2018, 08:56

Несмотря на начало строительства российского газопровода "Северный поток-2" на территории Германии, Украина и в дальнейшем продолжит борьбу против него

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".

Комментируя начало строительства газопровода в Германии, она отметила, что эти действия свидетельствуют о том, что "Газпром" чрезвычайно спешит потратить свои средства. Это вновь демонстрирует, что российский проект имеет далеко не экономическую подоплеку.

"Он даже спешит сделать это тогда, когда не получил разрешения от еще двух стран, решения которых также весомы, чтобы этот проект начался, речь идет о Дании и Швеции. Это одна часть проекта. Ну, а если им хочется заплатить свои средства, не имея окончательного решения и полагая, что это должно повлиять на реальное окончательное решение, то надеюсь, что они могут серьезно заблуждаться в этом вопросе", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в этой ситуации есть скоординированные действия стран Балтии, Польши и Украины, а также работа с Европейскими парламентариями, которые формулируют свои позиции относительно третьего энергетического пакета, правила которых должны распространяться и на газопроводы, идущие по морскому дну.

"На самом деле, битва еще не закончена. И мы дальше будем продолжать эту борьбу против "Северного потока-2". Мы видим, что есть четкая позиция США", - подчеркнула вице-премьер.

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