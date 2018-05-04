НАПК проверит э-декларацию Рабиновича

4 мая, 2018, 17:44

НАПК решило провести полную проверку электронных деклараций четырех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Принято решение о продлении срока проверки четырех субъектов декларирования.

В частности, будет проверена декларация (за 2017 год) народный депутат Вадим Рабинович (фракция "Оппозиционный блок"). Кроме того, будет проверено декларацию за 2016 год и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

Также проверят исправленную декларацию (за 2015 год) нардепа Андрея Журжия (фракция "Самопомощь"), а также декларации за 2015 и 2016 годы городского головы Краматорска (Донецкая область) Андрея Панкова.