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На Ривненщине застрелился военнослужащий-контрактник


фото: ukrinform
В пятницу, 4 мая, в одной из частей Ривненского гарнизона застрелился военнослужащий-контрактник

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на управление оперативного командования "Запад".

По словам представителей командования, военнослужащий погиб от выстрела в результате неосторожного обращения с оружием.

В ведомстве отметили, что военный застрелил себя сам. В воинской части назначено служебное расследование.

В командовании рассказали, что военнослужащий характеризовался положительно.

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