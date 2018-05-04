На Ривненщине застрелился военнослужащий-контрактник

4 мая, 2018, 13:35

В пятницу, 4 мая, в одной из частей Ривненского гарнизона застрелился военнослужащий-контрактник

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на управление оперативного командования "Запад".

По словам представителей командования, военнослужащий погиб от выстрела в результате неосторожного обращения с оружием.

В ведомстве отметили, что военный застрелил себя сам. В воинской части назначено служебное расследование.

В командовании рассказали, что военнослужащий характеризовался положительно.