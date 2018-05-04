На Ривненщине застрелился военнослужащий-контрактник
4 мая, 2018, 13:35
В пятницу, 4 мая, в одной из частей Ривненского гарнизона застрелился военнослужащий-контрактник
Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на управление оперативного командования "Запад".
По словам представителей командования, военнослужащий погиб от выстрела в результате неосторожного обращения с оружием.
В ведомстве отметили, что военный застрелил себя сам. В воинской части назначено служебное расследование.
В командовании рассказали, что военнослужащий характеризовался положительно.
- Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что в Украине более 1 тыс. ветеранов АТО совершили суицид.
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