На Патриарха Варфоломея давят противники украинской автокефальной церкви, - Супрун
4 мая, 2018, 20:47
Вселенский Патриарх Варфоломей испытывает мощное давление относительно предоставления автокефалии украинской православной церкви, однако это не помешает ему принять правильное решение
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
Врач неожиданно встретила Патриарха перед посадкой на самолет в Украину в международном аэропорту Ататюрк.
“Поблагодарила за большую поддержку украинского народа. Патриарх рассказал, что испытывает сильное давление относительно предоставления автокефалии украинской православной церкви от противников этой идеи. Впрочем, это не помешает принять правильное решение”, - отметила Супрун.
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- 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Оппоблока", 2 - "Возрождение", 1 внефракционный).
- 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
- При этом каждая отдельная церковная община, как объяснил политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
- По словам директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры украины Андрея Юраша, среди руководителей религиозных приходов и епархий Московского патриархата в Украине есть часть тех, кто соглашается войти в единую поместну. церковь, однако на них сейчас будет оказываться невероятное давление со стороны России.
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