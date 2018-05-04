На Патриарха Варфоломея давят противники украинской автокефальной церкви, - Супрун

4 мая, 2018, 20:47

Вселенский Патриарх Варфоломей испытывает мощное давление относительно предоставления автокефалии украинской православной церкви, однако это не помешает ему принять правильное решение

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Врач неожиданно встретила Патриарха перед посадкой на самолет в Украину в международном аэропорту Ататюрк.

“Поблагодарила за большую поддержку украинского народа. Патриарх рассказал, что испытывает сильное давление относительно предоставления автокефалии украинской православной церкви от противников этой идеи. Впрочем, это не помешает принять правильное решение”, - отметила Супрун.

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