На Луганщине в шахте произошел прорыв подземных вод: существует угроза затопления
Об этом сообщает пресс-служба Министерства Украины с временно оккупированных территорий
В результате происшествия приостановили делать с добычи угля и остановлено прохождения горных выработок. Имеющихся мощностей шахты "Золотое” не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти.
На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты "Золотое! и ГП !Первомайскуголь!. Принимаются меры для ускорения закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты.
В руководстве компании наиболее вероятной причиной значительного увеличения объемов воды, считают прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", которые расположены на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связанные с шахтой "Золотое".
- Недавно заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что подтопление шахты "Юнком" на Донбассе грозит экологической катастрофой.
- Впоследствии стало известно, что правительство выделит более 130 млн гривен для предотвращения закрытия шахт на Луганщине.
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