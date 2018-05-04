 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Луганщине в шахте произошел прорыв подземных вод: существует угроза затопления

На Луганщине в шахте "Золотое" произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тыс. м куб. в час

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Украины с временно оккупированных территорий

В результате происшествия приостановили делать с добычи угля и остановлено прохождения горных выработок. Имеющихся мощностей шахты "Золотое” не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти.

На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты "Золотое! и ГП !Первомайскуголь!. Принимаются меры для ускорения закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты.

В руководстве компании наиболее вероятной причиной значительного увеличения объемов воды, считают прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", которые расположены на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связанные с шахтой "Золотое".

  • Недавно заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что подтопление шахты "Юнком" на Донбассе грозит экологической катастрофой.
  • Впоследствии стало известно, что правительство выделит более 130 млн гривен для предотвращения закрытия шахт на Луганщине.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2018 пятница

больше новостей

4 мая, 2018 пятница

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать