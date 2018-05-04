На Луганщине в шахте произошел прорыв подземных вод: существует угроза затопления

4 мая, 2018, 21:22

На Луганщине в шахте "Золотое" произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тыс. м куб. в час

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Украины с временно оккупированных территорий

В результате происшествия приостановили делать с добычи угля и остановлено прохождения горных выработок. Имеющихся мощностей шахты "Золотое” не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти.

На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты "Золотое! и ГП !Первомайскуголь!. Принимаются меры для ускорения закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты.

В руководстве компании наиболее вероятной причиной значительного увеличения объемов воды, считают прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", которые расположены на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связанные с шахтой "Золотое".