На Черниговщине погиб военнослужащий-контрактник

4 мая, 2018, 21:44

В Черниговской области на полигоне во время учений погиб военнослужащий-контрактник

Об этом сообщило оперативное командование "Север" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту", - сказано в сообщении.

Управления оперативного командования “Север” выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.