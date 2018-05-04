На Черниговщине погиб военнослужащий-контрактник
4 мая, 2018, 21:44
В Черниговской области на полигоне во время учений погиб военнослужащий-контрактник
Об этом сообщило оперативное командование "Север" на своей странице в социальной сети Facebook.
"Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту", - сказано в сообщении.
Управления оперативного командования “Север” выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.
- Отметим, что 4 мая в одной из частей Ровенского гарнизона застрелился военнослужащий-контрактник.
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