Минобороны рассматривает 3 возможных причины пожара в Балаклее
Об этом во время брифинга заявил начальник вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что после чрезвычайной ситуации в марте 2017 года, когда на военном складе в Балаклее произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов, менее 30% территории возле арсенала остались неочищенными от взрывоопасных предметов. Именно на этой территории возник вчерашний пожар.
По его словам, сейчас предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара. Первая из них - возгорание сухой травы на участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов. Под гусеницы танка попал один из таких предметов, что и привело к пожару.
"Вторая причина - это попадание искры от выхлопной трубы этого же пожарного танка. Третья - действие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, находившиеся на неочищенной территории, что повлекло их возгорание", - отметил Шевцов.
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Справка
В марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклее было выделено 100 млн гривен. Тогда министр обороны Степан Полторак сообщал, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.
В прошлом году основной версией причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее назывался теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков называл поджог арсенала прямым актом агрессии России.
- Напомним, 3 мая в городе Балаклея Харьковской области, снова стало слышно взрывы.
- По информации Генштаба ВСУ, во время обезвреживания снарядов, которые не разорвались во время чрезвычайного происшествия 2017 года, произошло возгорание сухой травы и начался пожар.
- Впоследствии мэр города заявил об эвакуации некоторых зданий и школ.
- Взрывы в Балаклее начались после наезда пожарного танка на взрывчатку, сообщил пресс-офицер Минобороны Дмитрий Горбунов.
- По состоянию на 7 утра 4 мая пожар был локализован, однако еще раздавались взрывы.
- По состоянию на 8:30 в Балаклее до сих пор наблюдалось незначительное тление 4 очагов, однако распространение пожара и взрывы прекратились.
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