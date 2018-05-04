Минобороны рассматривает 3 возможных причины пожара в Балаклее

4 мая, 2018, 12:27

Пожар вблизи арсенала с боеприпасами в Балаклее, который произошел 3 мая, мог быть вызван несколькими факторами

Об этом во время брифинга заявил начальник вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что после чрезвычайной ситуации в марте 2017 года, когда на военном складе в Балаклее произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов, менее 30% территории возле арсенала остались неочищенными от взрывоопасных предметов. Именно на этой территории возник вчерашний пожар.

По его словам, сейчас предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара. Первая из них - возгорание сухой травы на участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов. Под гусеницы танка попал один из таких предметов, что и привело к пожару.

"Вторая причина - это попадание искры от выхлопной трубы этого же пожарного танка. Третья - действие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, находившиеся на неочищенной территории, что повлекло их возгорание", - отметил Шевцов.

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Справка

В марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклее было выделено 100 млн гривен. Тогда министр обороны Степан Полторак сообщал, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.

В прошлом году основной версией причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее назывался теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков называл поджог арсенала прямым актом агрессии России.