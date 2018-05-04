Музыка из космоса: как астроном превратил движение межзвездного газа в блюзовый трек

4 мая, 2018, 15:10

Астроном Марк Хейер превратил информацию о движении межзвездного газа в композицию, где приравнял каждый тип межзвездного вещества к определенному музыкальному инструменту

Об этом говорится в сообщении университета Массачусетса в Амхерсте.

Марк Хейер занимается изучением межзвездного газа в течение последних 25 лет. Межзвездное пространство в Галактике заполнено газом, который находится в трех видах - ионизированном, молекулярном и атомарном.

При помощи специальной музыкальной программы, которая может сочинять музыку, используя алгоритмы, он стал экспериментировать со способами хранения информации об этом пространстве.

Как данные для обработки он взял информацию, которую последние 20 лет собирали различные радиотелескопы. Хейер настроил музыкальные характеристики согласно свойствам исследуемых газовых облаков - высота звука в композиции и продолжительность зависит от скорости межзвездного газа.

Звуки ксилофона и фортепиано означают, что в этом месте зашифрована информация о молекулярном газе, саксофон ведет партию ионизированного газа, тогда как акустическая бас-гитара - атомарного.

По словам Хейер, он никак не адаптировал под звуки человеческий вкус, поэтому был очень удивлен, когда результат оказался похожим на обычную музыку, которую мы привыкли слушать.

"Астрономы делают прекрасные фотографии - но это просто статичные кадры. А звезды и газ постоянно двигаются, и фотографии этого не передают", - рассказал астроном.

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