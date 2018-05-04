Melovinв треугольнике. Официальная видеовизитка певца для Евровидения

4 мая, 2018, 12:36

Украинский певец Melovin отснял видеовизитку для песенного конкурса Евровидение, который пройдет в Лиссабоне

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Евровидения.

Видео рассказывает о том, что Melovin – победитель популярного музыкального шоу "Х-Фактор". В визитке его представляют певцом, автором песен и режиссером.

В ролике рассказывают, о чем песня Melovin, с которой он будет выступать на конкурсе.

"Under The Ladder – о создании твоего собственного будущего без правил, которым надо следовать", - говорится в ролике.

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Музыкальным сопровождением стали отрывки песни Under The Ladder, а также кадры из клипа певца к треку.