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Лига Европы: определились финалисты турнира


фото: REUTERS
В финал Лиги Европы вышли испанский "Атлетико" и французский "Марсель"

Лига Европы. 1/2 финала. Повторный матч

"Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) 1:0

Гол: Коста, 45+2

Первый матч - 1:1

"Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) 2:1 (2:0; 0:1 в дополнительное время)

Голы: Айдара, 53; Сарр, 65 (автогол) - Роланду, 116

Первый матч - 0:2

 

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