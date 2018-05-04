Лига Европы: определились финалисты турнира
4 мая, 2018, 06:15
В финал Лиги Европы вышли испанский "Атлетико" и французский "Марсель"
Лига Европы. 1/2 финала. Повторный матч
"Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) 1:0
Гол: Коста, 45+2
Первый матч - 1:1
"Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) 2:1 (2:0; 0:1 в дополнительное время)
Голы: Айдара, 53; Сарр, 65 (автогол) - Роланду, 116
Первый матч - 0:2
- В первом полуфинале "Арсенал" на своем поле в большинстве не смог победить "Атлетико" - 1:1.
- "Марсель" дома выиграл у "Зальцбурга" со счетом 2:0.
- Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.
- 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
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