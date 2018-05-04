Ляшко мог использовать поддельные документы при продаже авто за 2,2 млн, - НАБУ

4 мая, 2018, 19:29

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко использовал, вероятно, поддельные документы при продаже автомобиля Mercedes-Benz S 500L за 2,2 млн гривен

Об этом свидетельствует решение Соломенского райсуда.

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы подпись покупателя в заявлении о перерегистрации транспортного средства Mercedes-Benz S500L в мая 2015 года года исполнена не особой, указанной на документах.

В связи с этим в НАБУ возникла необходимость установления обстоятельств и оснований переоформления права собственности на этот автомобиль.

"Использование вероятно поддельных документов для предоставления вида законности оснований приобретения ОСОБА_4 как лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, денежных средств в размере 2245500 гривен полученных якобы от продажи указанного автомобиля, является обстоятельствами, подлежащими доказыванию в уголовном производстве поскольку могут содержать сведения о происшествии уголовного преступления", - говорится в решении суда.

Детективы НАБУ просили суд предоставить доступ к ряду документов, касающихся перерегистрации автомобиля. Суд предоставил такое разрешение.

Отмечается, что ОСОБА_4 является народным депутатом, был избран в многомандатном округе по спискам Радикальной партии Олега Ляшко. Как известно, депутат в декларации 2015 года указал, что получил 2,2 миллиона гривен дохода от отчуждения движимого имущества.