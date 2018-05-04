Лондон использует большие саммиты для усиления антироссийского альянса, - Guardian
Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечается, Великобритания планирует использовать саммиты для призывов к расширенной стратегии противодействия российской дезинформации и пересмотра традиционного дипломатического диалога с Москвой.
Британские дипломаты планируют использовать для этих целей четыре крупных нынешних саммита - G7, G20, НАТО и ЕС.
"Министр иностранных дел воспринимает ответ России на химатаку в Думе и Солсбери как поворотный момент, и считает, что существует международная поддержка сделать больше", - сказал представитель правительства. "Скорее всего Британия будет продвигать вопрос противодействия российской дезинформации и поиск механизма обеспечения ответственности за использование химического оружия", – добавил он.
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Бывшие сотрудники министерства иностранных дел признают, что в прошлом наблюдалось институциональное нежелание "дразнить" Россию, однако после отравления Скрипаля и его дочери Юлии эта позиция исчезает.
Как отмечается, в британском парламенте формируется межпартийный альянс, который больше не рассматривает вопрос российской коррупции через призму финансов, а как угрозу безопасности и внешней политике, что требует новых санкций, даже если это приведет к краткосрочному экономическому ущербу для Великобритании.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипачей виноваты агенты США и Великобритании.
- Президент России Владимир Путин говорит, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- В Чехии заявили, что изготавливали яд "Новичок".
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