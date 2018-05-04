Лондон использует большие саммиты для усиления антироссийского альянса, - Guardian

4 мая, 2018, 14:15

Великобритания планирует использовать ряд международных саммитов для усиления антироссийского альянса в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, Великобритания планирует использовать саммиты для призывов к расширенной стратегии противодействия российской дезинформации и пересмотра традиционного дипломатического диалога с Москвой.

Британские дипломаты планируют использовать для этих целей четыре крупных нынешних саммита - G7, G20, НАТО и ЕС.

"Министр иностранных дел воспринимает ответ России на химатаку в Думе и Солсбери как поворотный момент, и считает, что существует международная поддержка сделать больше", - сказал представитель правительства. "Скорее всего Британия будет продвигать вопрос противодействия российской дезинформации и поиск механизма обеспечения ответственности за использование химического оружия", – добавил он.

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Бывшие сотрудники министерства иностранных дел признают, что в прошлом наблюдалось институциональное нежелание "дразнить" Россию, однако после отравления Скрипаля и его дочери Юлии эта позиция исчезает.

Как отмечается, в британском парламенте формируется межпартийный альянс, который больше не рассматривает вопрос российской коррупции через призму финансов, а как угрозу безопасности и внешней политике, что требует новых санкций, даже если это приведет к краткосрочному экономическому ущербу для Великобритании.

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