Госкомтелерадио предлагает наложить санкции на российских издателей-пропагандистов

4 мая, 2018, 17:55

Государственный комитет телевидения и радиовещания предложит Кабмину применить экономические санкции в отношении юридических лиц Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"В течение 2015-2018 годов Госкомтелерадио осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству. По результатам мониторинга составлен Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека", - говорится в сообщении.

В этот перечень внесены 172 издания, выпущенные 35 издательствами.

"Среди других четко выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер. Это, в частности, такие российские издательства, как "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и другие. Кроме того, мониторингом выявлено значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн", - отмечают в Госкомтелерадио.

Согласно ст. 5 Закона Украины "О санкциях" Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания.