Google запустила веб-версию платежного сервиса Google Pay

4 мая, 2018, 11:25

Приложение, позволяющее расплачиваться в интернет-магазинах и обычных торговых точках с NFC-терминалами, стал доступен пользователям десктопных версий Chrome, а также десктопных и мобильных версий Safari и Mozilla

Об этом сообщается в блоге Google.

Для того чтобы покупатель мог заплатить в магазине через браузер с помощью Google Pay, нужно:

авторизоваться в собственном аккаунте Google,

чтобы магазин мог принимать платежи через Google Pay.

Функция веб-оплаты существует и у главного конкурента Google Pay - Apple Pay. Она доступна только пользователям браузера Safari. Воспользоваться преемником Android Pay можно будет даже на iOS.

Напомним, Google Pay - это новый бренд из объединенных платежных систем Android Pay и Google Wallet.

В Google Pay появилась вкладка "Главная", где отражаются все последние транзакции, ближайшие магазины и бонусы.

Во вкладке "Карты" собраны все дебетовые и кредитные карты, а также дисконтные и клубные карты, программы лояльности и выгодные предложения. Также с помощью системы можно оплачивать коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.

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