Google запустила веб-версию платежного сервиса Google Pay
Об этом сообщается в блоге Google.
Для того чтобы покупатель мог заплатить в магазине через браузер с помощью Google Pay, нужно:
- авторизоваться в собственном аккаунте Google,
- чтобы магазин мог принимать платежи через Google Pay.
Функция веб-оплаты существует и у главного конкурента Google Pay - Apple Pay. Она доступна только пользователям браузера Safari. Воспользоваться преемником Android Pay можно будет даже на iOS.
Напомним, Google Pay - это новый бренд из объединенных платежных систем Android Pay и Google Wallet.
В Google Pay появилась вкладка "Главная", где отражаются все последние транзакции, ближайшие магазины и бонусы.
Во вкладке "Карты" собраны все дебетовые и кредитные карты, а также дисконтные и клубные карты, программы лояльности и выгодные предложения. Также с помощью системы можно оплачивать коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.
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