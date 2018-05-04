Фестиваль кино и урбанистики “86”-2018 презентовал официальный трейлер

4 мая, 2018, 09:20

5-й фестиваль кино и урбанистики “86” в городе Славутич Киевской области представляет официальный трейлер под названием “Нечто неуловимое”

Об этом сообщает отдел коммуникации фестиваля.

"Автор идеи и режиссер - Надежда Парфан. Музыку написала солистка группы Grisly Faye Маргарита Куличова, а графику создали Валерия Гуевская и Екатерина Возница. Особая благодарность Ирине Зайцевой и Юрию Булычеву", - говорится в сообщении.

В этом году фестиваль пройдет с 9 по 13 мая. На нем можно увидеть фильмы украинских и иностранных режиссеров.

Специальными гостями станут кинематографисты, художники, музыканты, архитекторы и исследователи городского пространства из Европы, Азии и Нового Света, в частности призеры кинофестивалей.

Так, в мероприятии примут участие режиссеры фильмов-финалистов конкурса "Пальма Севера", к участию в котором были отобраны 5 украинских и 7 иностранных лент.

В состав жюри вошли сценаристка Наталья Ворожбит, журналистка Мария Кувшинова и программный директор кинофестиваля в Иглаве Виктор Корень. Мария Кувшинова представит на фестивале фильм Александра Миндадзе "В субботу".

Конкурс MyStreetFilmsUkraine судят главный редактор канала Current Time Кенан Алиев и соучредитель художественной формации Wiz-Art Ольга Райтер. Ведущие показов MyStreetFilmsUkraine - журналисты Екатерина Сергацкова и Юрий Марченко.

Кураторами урбанистической программы фестиваля являюся международная арт-группа Metasitu Эдуардо Кассина (Испания) и Лива Дударева (Латвия). В качестве тьюторов архитектурного воркшопа приглашены группы HELLO WOOD (Венгрия), MOOD FOR WOOD (Польша), COLL COLL (Чехия), 2021 (Словакия) и Formografia (Украина). Участниками первой в Славутиче международной резиденции стали художники и исследователи из 7 стран, принимавших участие в строительстве города.