Двух россиян не пустили в Украину из-за георгиевских лент
4 мая, 2018, 09:42
3 мая в аэропорту Борисполь пограничники отказали в пересечении украинской границы двум гражданам России из-за нежелания снять с чемоданов георгиевские ленты
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь пограничной службы Олег Слободян.
“Вчера вечером в аэропорту Борисполь из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли с частной целью, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине”, - написано в сообщении.
По словам Олега Слободяна, туристы негативно отреагировали на просьбу пограничников снять символику. Поэтому данным лицам было отказано в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск.
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