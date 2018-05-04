Для отравления Скрипаля использовали 50-100 г "Новичка"
Об этом заявил руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) Ахмет Узюмджю в интервью изданию The New York Times.
Он отметил, что такое количество вещества значительно превышает количество, которое обычно создают в лаборатории для исследовательских целей, а это означает, что яд почти точно был создан для использования в качестве оружия.
По его словам, "Новичок", использованный в Солсбери, был в жидкой форме. Экспертам ОСХС удалось собрать образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, где отец и дочь потеряли сознание, а также в нескольких других местах, где присутствовали Скрипали.
"Стоит отметить, что нервно-паралитическое вещество, как нам кажется, было очень устойчивым. На него не влияют погодные условия. Это на самом деле объясняет, почему эксперты смогли идентифицировать его после значительного промежутка времени. Мы также думаем, что вещество было очень чистым (не имело примесей, - ред.)", - отметил Узюмджю.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Президент России Владимир Путин говорит, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- В Чехии заявили, что изготавливали яд "Новичок".
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