Для отравления Скрипаля использовали 50-100 г "Новичка"

4 мая, 2018, 11:49

Для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери было использовано 50-100 грамм нервно-паралитического вещества "Новичок"

Об этом заявил руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) Ахмет Узюмджю в интервью изданию The New York Times.

Он отметил, что такое количество вещества значительно превышает количество, которое обычно создают в лаборатории для исследовательских целей, а это означает, что яд почти точно был создан для использования в качестве оружия.

По его словам, "Новичок", использованный в Солсбери, был в жидкой форме. Экспертам ОСХС удалось собрать образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, где отец и дочь потеряли сознание, а также в нескольких других местах, где присутствовали Скрипали.

"Стоит отметить, что нервно-паралитическое вещество, как нам кажется, было очень устойчивым. На него не влияют погодные условия. Это на самом деле объясняет, почему эксперты смогли идентифицировать его после значительного промежутка времени. Мы также думаем, что вещество было очень чистым (не имело примесей, - ред.)", - отметил Узюмджю.