Депутат Никопольского горсовета стрелял в членов "Правого сектора" посреди заседания

4 мая, 2018, 12:59

Во время внеочередной сессии Никопольского городского совета произошла драка, в результате которой один из депутатов устроил стрельбу

Об этом сообщает местное издание Nikopolnews.

Отмечается, что практически во время самого начала заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", в результате чего началась драка.

После этого они поднялись на трибуну и заблокировали мэра. Как рассказывают очевидцы, участники "ПС" одели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

"После этого прозвучали два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков - это нам подтвердил начальник полиции Евгений Кравцов и это видно на фото. К счастью, никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль", - пишет издание.

Издание отмечает, что во время прошлой сессии 27 апреля активисты также сорвали заседание из-за отказа депутатов рассматривать вопрос о составе Общественного совета.