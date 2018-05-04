Через фирмы Курченко с ПАО "Реал Банк" вывели 4,8 млрд грн, - ФГВФЛ

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным ФГВФЛ, компании группы "СЕПЕК" получили кредитов на 4,8 млрд грн.

"В результате балансовая стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, составила 5177,4 млн грн, в то время как оценочная стоимость, определенная сертифицированными субъектами оценочной деятельности, составляет лишь 94,1 млн грн. Более 97% всех активов, включенных в конкурсную массу ПАО "Реал банк" - кредиты, предоставленные юридическим лицам. "На бумаге" стоимость этой группы активов достигла 5 037,2 млн грн. При этом их независимая оценка оказалась более чем в 620 (!) раз меньше - 8,1 млн грн. Основная причина - заключение заведомо убыточных для банка кредитных договоров", - говорится в сообщении.

В обеспечение исполнения обязательств по миллиардными кредитами были переданы продукты нефтепереработки (дизельное топливо, бензин, сжиженный газ и т.д.), находившиеся в торговом обороте, что фактически с начала делало невозможным проверку их наличия в силу отсутствия индивидуальных признаков.

"Заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком более четырех лет назад, на связь с банком не выходят, на письменные запросы не отвечают. На сегодня задолженность по кредитным договорам составляет 5 095,5 млн грн. Вернуть хотя бы часть этих средств за счет обращения взыскания на предмет залога также невозможно. Приговором по делу № 753/399/17 было установлено отсутствие залогового имущества на момент заключения кредитных договоров", - отмечают в ФГВФЛ.

При этом выезды по месту хранения залогового имущества сотрудниками банка к признанию финучреждения неплатежеспособным не осуществлялись, обзор залога не проводился, владелец имущества не устанавливался, сверка соответствия количестве не осуществлялась, а отчеты о командировках и использовании средств, выданных на командировку для проверки залогового имущества, были поддельные.

Кроме того, из банка вывели средства еще и по схеме "продажи" автомобилей, которые находились на балансе финучреждения.

"Договор купли-продажи шести автомобилей был заключен 1 марта 2014. Мало того, что это был нерабочий день, так накануне - 28 февраля - НБУ своим постановлением уже отнес ПАО "Реал банк" к категории неплатежеспособных. По условиям договора, средства за автомобили в сумме 2,8 млн грн банк должен получить за 6 месяцев со дня подписания договора ", - объясняют в ФГВФЛ.

Сразу после начала процедуры вывода банка с рынка уполномоченное лицо Фонда отнесла этот договор к категории ничтожных. ПАО "Реал Банк" обратился в суд с требованием применить последствия ничтожности сделки и вернуть "проданы" автомобили.

В мая 2015 года года по результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования были удовлетворены и решено истребовать указанные автомобили и вернуть их в собственность ПАО "Реал Банк". На сегодня удалось разыскать и вернуть в собственность ПАО "Реал Банк" один из автомобилей, другие объявлены в розыск и наложен арест на их отчуждение.

По фактам неправомерных действий должностных лиц ПАО "Реал Банк" Фонд подал в правоохранительные органы заявление об уголовных правонарушениях на сумму 4,8 млрд грн. Следствие по уголовному делу продолжается, должностные лица ПАО "Реал Банк" объявлены в международный розыск.

Всего за время осуществления процедуры вывода с рынка неплатежеспособного банка ПАО "Реал Банк" Фондом гарантирования направлено 81 заявление в правоохранительные органы о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков более 7,22 млрд грн.

По состоянию на начало апреля 2018 вкладчикам ПАО "Реал Банк" в пределах выплаты гарантированных сумм возмещения выплачено 523,9 млн грн. Из них за 4 года вывода банка с рынка вернуть удалось менее 52,2 млн грн. При этом общий акцептирванный реестр кредиторов банка превышает 2,35 млрд грн.