Частые походы в сауну уменьшают риск инсульта, - ученые

4 мая, 2018, 17:15

По результатам многолетнего исследования, чем чаще люди ходят в сауну, тем меньший для них риск инсульта

Исследование опубликовано в журнале Neurology, передает MedicalXpress.

Команда ученых из университетов Восточной Финляндии, Бристоля, Лестера, Емори, Кембриджа и Инсбруке в течение 15 лет наблюдала за группой из 1628 жителей Восточной Финляндии в возрасте от 53 до 74 лет (мужчин и женщин).

Участников эксперимента разделили на категории в зависимости от того, насколько часто они посещали традиционную финскую сауну (с относительной влажностью воздуха 10-20%): раз, два-три раза или от четырех до семи раз в неделю.

Выяснилось, что у тех, кто посещал сауну два-три раза и четыре-семь раз в неделю, риск получить инсульт оказался ниже на 14 процентов и 61 процент соответственно по сравнению с участниками из первой группы.

При этом даже при учете таких факторов, как пол, возраст, наличие диабета, индекс массы тела, употребление алкоголя, уровень двигательной активности и других, корреляция между частотой посещения сауны и снижением риска инсульта сохранялась.

Отмечается, что исследование является наблюдением и не отражает причинно-следственных связей между использованием сауны и риском снижения инсульта. Это только показывает ассоциацию.

Ограничение исследования состояла в том, что исследование базировалось на традиционных финских саунах, и результаты нельзя применить к другим видам тепловой терапии, таким как инфракрасное излучение, паровые комнаты и горячие ванны

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