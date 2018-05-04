Боевики ОРДЛО требуют обменять 80 преступников на 15 украинских заложников, - Геращенко

4 мая, 2018, 19:07

Очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске оказалась безрезультатной, в частности украинские представители так и не услышали ответа от делегации РФ на предложение передать им 23 россиян-преступников

Об этом в Facebook написала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Сегодня в гуманитарной группе в Минске украинскую сторону представляли эксперты из МинТОТ и СБУ, я была с коллегами на дистанционной связи. Как сообщили мне коллеги по итогам, встреча была, к сожалению, безрезультатной. Мы так и не услышали ответа от представителей РФ на предложение передать им 23 россиян, осужденных за преступления перед украинским государством для освобождения украинских политзаключенных Кремля ", - написала Геращенко.

В свою очередь, представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают этих россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут не более 15 украинском.

"Проблемой остается отсутствие информации о многих заложниках, их просто прячут по тюрьмам и не дают нам никакого подтверждения их содержания", - написала первый вице-спикер.

По ее словам, также нет прогресса в вопросе поиска пропавших без вести, россияне категорически отказываются создавать механизм с Красным Крестом для поиска пропавших.