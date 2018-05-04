Арабская авиакомпания продает детские билеты с Украины в Дубаи по $2
4 мая, 2018, 15:57
Авиакомпания Flydubai запускает специальный тариф на билеты для детей
Об этом сообщает avianews.com.
Тариф действует при условии одновременного бронирования рейса в оба конца на взрослого и ребенка. Предложение является актуальнойым для путешествий эконом-классом из Киева или Одессы в Дубай в период с 10 мая до 13 июля этого года.
Зарезервировать билет по такой цене можно до 21 мая. Отмечается, что кроме тарифа, предстоит оплатить обязательный налог и сбор.
Сейчас Flydubai осуществляет ежедневные рейсы из киевского аэропорта Жуляны в Дубай. Из Одессы в столицу ОАЭ авиакомпания летает четыре раза в неделю.
Для поиска акционных билетов авиаперевозчик рекомендует использовать поисковые системы skyscanner или momondo.
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