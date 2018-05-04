Арабская авиакомпания продает детские билеты с Украины в Дубаи по $2

4 мая, 2018, 15:57

Авиакомпания Flydubai запускает специальный тариф на билеты для детей

Об этом сообщает avianews.com.

Тариф действует при условии одновременного бронирования рейса в оба конца на взрослого и ребенка. Предложение является актуальнойым для путешествий эконом-классом из Киева или Одессы в Дубай в период с 10 мая до 13 июля этого года.

Зарезервировать билет по такой цене можно до 21 мая. Отмечается, что кроме тарифа, предстоит оплатить обязательный налог и сбор.

Сейчас Flydubai осуществляет ежедневные рейсы из киевского аэропорта Жуляны в Дубай. Из Одессы в столицу ОАЭ авиакомпания летает четыре раза в неделю.

Для поиска акционных билетов авиаперевозчик рекомендует использовать поисковые системы skyscanner или momondo.