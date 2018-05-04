Американские самолеты с авианосца "Гарри Трумэн" начали бить по Сирии
Об этом говорится в сообщении ВМС США.
В сообщении Европейского командования флота США говорится, что удары по территории Сирии самолеты с авианосца начали наносить 3 мая.
Удары проводятся в рамках операции "Непоколебимая решимость", нацеленной на "нанесение военного поражения "Исламскому государству".
Авианосец как флагман ударной группы из нескольких ракетных эсминцев был направлен в поход с базы Норфолк в США 11 апреля. Атака на цели в Сирии была проведена силами США, Франции и Великобритании 14 апреля, без участия авиации из "Гарри Трумэн".
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#USSHarrySTruman Strike Group begins air operations supporting Operation Inherent Resolve - https://t.co/adigcSjadN #NavyLethality @CJTFOIR @USNavyEurope pic.twitter.com/3l9QC3pz9l— U. S. Navy (@USNavy) 4 мая 2018 г.
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14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Целями для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и два места вблизи города Хомс.
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