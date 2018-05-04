Американские самолеты с авианосца "Гарри Трумэн" начали бить по Сирии

4 мая, 2018, 22:02

Авианосец "Гарри Трумэн" достиг побережья Сирии, авиационная группа корабля уже приступила к нанесению ударов по позициям боевиков

Об этом говорится в сообщении ВМС США.

В сообщении Европейского командования флота США говорится, что удары по территории Сирии самолеты с авианосца начали наносить 3 мая.

Удары проводятся в рамках операции "Непоколебимая решимость", нацеленной на "нанесение военного поражения "Исламскому государству".

Авианосец как флагман ударной группы из нескольких ракетных эсминцев был направлен в поход с базы Норфолк в США 11 апреля. Атака на цели в Сирии была проведена силами США, Франции и Великобритании 14 апреля, без участия авиации из "Гарри Трумэн".

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