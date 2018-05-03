Знаменитый футбольный голкипер снялся в рекламе World of Tanks

3 мая, 2018, 15:05

Голкипер итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон снялся в рекламном ролике популярной компьютерной игры World of Tanks

Ролик выложен на официальном сайте World of Tanks.

Итальянский вратарь станет бренд-амбассадором и будет представлять ветку итальянских танков в игре.

"Жизнь - игра, которая бросает новый вызов ежедневно. Справляться помогают товарищи по команде. И прекрасно, когда они на танках", - сказал Буффон.

World of Tanks разработала белорусская компания Wargaming, в игре зарегистрированы 160 млн пользователей.

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