Знаменитый футбольный голкипер снялся в рекламе World of Tanks
3 мая, 2018, 15:05
Голкипер итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон снялся в рекламном ролике популярной компьютерной игры World of Tanks
Ролик выложен на официальном сайте World of Tanks.
Итальянский вратарь станет бренд-амбассадором и будет представлять ветку итальянских танков в игре.
"Жизнь - игра, которая бросает новый вызов ежедневно. Справляться помогают товарищи по команде. И прекрасно, когда они на танках", - сказал Буффон.
- World of Tanks разработала белорусская компания Wargaming, в игре зарегистрированы 160 млн пользователей.
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