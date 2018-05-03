Из Львова вскоре можно будет долететь до США
Эту информацию подтвердила директор аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого Татьяна Романовская, сообщает Львівський портал.
"Мы действительно активно работаем над трансатлантическим направлениям. Как с МАУ так и с зарубежными авиакомпаниями. И если иностранцы планируют сразу открывать ежедневные рейсы, то наши могли бы открыть 2-3 рейса в неделю. Поэтому более реалистично, что именно украинский перевозчик полетит первым. И мы в их планах. Думаю, что в следующем году мы дождемся Нью-Йорка, или Чикаго, или Торонто ", - отметила Татьяна Романовская.
И.о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи ЛОГА Роман Кокотайло отметил, что такие авиасообщение очень важны для развития Львовщины.
"Очень важно совместить Львов с тремя основными фондовыми столицами мира: Лондоном, Нью-Йорком и Токио"; - добавил Кокотайло.
- 1 мая состоялось открытие рейса Wizz Air Львов - Лондон. Он будет выполняться дважды в неделю. Фактически, это восстановление рейса, поскольку Wizz Air работал на этом направлении около 10 лет назад и был закрыт в 2009 году.
- Стоимость перелета в одну сторону составит от 659 гривен. На первом рейсе на прилет было 173 пассажира, а на вылет - 179 человек.
- Рейсы будут осуществляться три раза в неделю - вторник, четверг, суббота.
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