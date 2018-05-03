Из Львова вскоре можно будет долететь до США

3 мая, 2018, 09:55

Со следующего года авиакомпания Международные авиалинии Украины планирует совершать трансатлантические рейсы со Львова

Эту информацию подтвердила директор аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого Татьяна Романовская, сообщает Львівський портал.

"Мы действительно активно работаем над трансатлантическим направлениям. Как с МАУ так и с зарубежными авиакомпаниями. И если иностранцы планируют сразу открывать ежедневные рейсы, то наши могли бы открыть 2-3 рейса в неделю. Поэтому более реалистично, что именно украинский перевозчик полетит первым. И мы в их планах. Думаю, что в следующем году мы дождемся Нью-Йорка, или Чикаго, или Торонто ", - отметила Татьяна Романовская.

И.о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи ЛОГА Роман Кокотайло отметил, что такие авиасообщение очень важны для развития Львовщины.

"Очень важно совместить Львов с тремя основными фондовыми столицами мира: Лондоном, Нью-Йорком и Токио"; - добавил Кокотайло.