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Из Львова вскоре можно будет долететь до США

Со следующего года авиакомпания Международные авиалинии Украины планирует совершать трансатлантические рейсы со Львова

Эту информацию подтвердила директор аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого Татьяна Романовская, сообщает Львівський портал.

"Мы действительно активно работаем над трансатлантическим направлениям. Как с МАУ так и с зарубежными авиакомпаниями. И если иностранцы планируют сразу открывать ежедневные рейсы, то наши могли бы открыть 2-3 рейса в неделю. Поэтому более реалистично, что именно украинский перевозчик полетит первым. И мы в их планах. Думаю, что в следующем году мы дождемся Нью-Йорка, или Чикаго, или Торонто ", - отметила Татьяна Романовская.

И.о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи ЛОГА Роман Кокотайло отметил, что такие авиасообщение очень важны для развития Львовщины.

"Очень важно совместить Львов с тремя основными фондовыми столицами мира: Лондоном, Нью-Йорком и Токио"; - добавил Кокотайло.

  • 1 мая состоялось открытие рейса Wizz Air Львов - Лондон. Он будет выполняться дважды в неделю. Фактически, это восстановление рейса, поскольку Wizz Air работал на этом направлении около 10 лет назад и был закрыт в 2009 году.
  • Стоимость перелета в одну сторону составит от 659 гривен. На первом рейсе на прилет было 173 пассажира, а на вылет - 179 человек.
  • Рейсы будут осуществляться три раза в неделю - вторник, четверг, суббота.
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