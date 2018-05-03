Иран отказывается договариваться об изменении ядерной сделки

3 мая, 2018, 20:33

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки от 2015 года

Об этом информирует DW.

"Иран не станет повторно вести переговоры по поводу того, о чем было договорено несколько лет назад и что было имплементировано", - заявил Зарифе.

Зарифе подчеркнул, что США "последовательно нарушали ядерное соглашение, в частности путем запугивания других, чтобы предотвратить возвращение бизнеса в Иран".

Министр также подчеркнул, что иранские ракеты рассчитаны на меньшие расстояния, чем те, которые есть у других стран региона, в частности в Саудовской Аравии.

Напомним, что 12 мая президент США Дональд Трамп должен решить, возобновляет ли его страна штрафные меры в отношении Ирана. Это будет означать выход США с ядерной сделки с Ираном, которую Трамп неоднократно критиковал.