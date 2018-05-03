Иран отказывается договариваться об изменении ядерной сделки
Об этом информирует DW.
"Иран не станет повторно вести переговоры по поводу того, о чем было договорено несколько лет назад и что было имплементировано", - заявил Зарифе.
Зарифе подчеркнул, что США "последовательно нарушали ядерное соглашение, в частности путем запугивания других, чтобы предотвратить возвращение бизнеса в Иран".
Министр также подчеркнул, что иранские ракеты рассчитаны на меньшие расстояния, чем те, которые есть у других стран региона, в частности в Саудовской Аравии.
Напомним, что 12 мая президент США Дональд Трамп должен решить, возобновляет ли его страна штрафные меры в отношении Ирана. Это будет означать выход США с ядерной сделки с Ираном, которую Трамп неоднократно критиковал.
- Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном.
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